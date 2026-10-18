{"_id":"6ad4d5c73a02df16480b7430","slug":"video-434-students-from-jhansi-and-289-from-lalitpur-participated-in-the-atul-maheshwari-scholarship-examination-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में झांसी के 434 और ललितपुर के 289 विद्यार्थी शामिल","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

अमर उजाला ब्यूरो झांसी। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा रविवार को झांसी और ललितपुर में आयोजित की गई। परीक्षा में दोनों जिलों के कुल 1318 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 723 शामिल हुए, जबकि 595 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। झांसी में परीक्षा के लिए 844 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 434 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 410 अनुपस्थित रहे। वहीं, ललितपुर में पंजीकृत 474 विद्यार्थियों में से 289 परीक्षा में शामिल हुए और 185 अनुपस्थित रहे। दोनों जिलों में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों में से करीब 55 प्रतिशत ने परीक्षा में हिस्सा लिया।

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