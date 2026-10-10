Kotdwar News: वन्य प्राणी सप्ताह का समापन, विजेता छात्र-छात्राएं सम्मानित

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समारोह में मेयर शैलेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री के प्रतिनिधि सुमन कोटनाला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील बनाने, प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। आयोजन में इनटेक संस्था की शांभवी राणा और अन्य सदस्यों ने सहयोग किया। कार्यक्रम में कोटद्वार के वन क्षेत्राधिकारी विपिन चंद्र जोशी, कोटड़ी के वन क्षेत्राधिकारी अनुराग जुयाल, दुगड्डा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रमेश चंद्र सिंह नेगी मौजूद रहे। स्ँव्ज्ञछ

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कोटद्वार। लैंसडौन वन प्रभाग की ओर से वन्य प्राणी सप्ताह का समापन समारोह पनियाली स्थित अरण्य सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान सप्ताहभर आयोजित शैक्षिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं, वन्यजीव संरक्षण और वन सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सेवानिवृत्त वन क्षेत्राधिकारी आरपी पंत को सम्मानित किया गया।