वॉलीबाल : एवीएन को हराकर चैंपियन बना आरपी पब्लिक स्कूल
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Tue, 06 Oct 2026 07:02 PM IST
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कण्वघाटी/किशनपुर। एवीएन स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आयोजित सहोदया स्कूल वॉलीबाल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में एवीएन स्कूल को हराकर आरपी पब्लिक स्कूल की टीम चैंपियन बनी। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता के फाइनल मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. दीपक निरवाल और विशिष्ट अतिथि राजीव नैथानी ने खिलाड़ियों से परिचय कर किया। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आरपी पब्लिक स्कूल ने नवयुग स्कूल को 21-10 और 21-16 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में एवीएन स्कूल ने स्कॉलर्स एकेडमी को 21-10 और 21-8 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई।
मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में आरपी पब्लिक स्कूल और एवीएन स्कूल की टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। आरपी स्कूल ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एवीएन स्कूल को नजदीकी मुकाबले में 21-16 और 21-19 से हराकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। समापन अवसर पर अतिथियों ने विजेता, उपविजेता टीमों और प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर सहोदया के अध्यक्ष रजनीश शर्मा, सचिव अजयपाल रावत, उपाध्यक्ष अमित राज समेत कई खेल प्रेमी मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता के फाइनल मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. दीपक निरवाल और विशिष्ट अतिथि राजीव नैथानी ने खिलाड़ियों से परिचय कर किया। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आरपी पब्लिक स्कूल ने नवयुग स्कूल को 21-10 और 21-16 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में एवीएन स्कूल ने स्कॉलर्स एकेडमी को 21-10 और 21-8 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई।
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मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में आरपी पब्लिक स्कूल और एवीएन स्कूल की टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। आरपी स्कूल ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एवीएन स्कूल को नजदीकी मुकाबले में 21-16 और 21-19 से हराकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। समापन अवसर पर अतिथियों ने विजेता, उपविजेता टीमों और प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर सहोदया के अध्यक्ष रजनीश शर्मा, सचिव अजयपाल रावत, उपाध्यक्ष अमित राज समेत कई खेल प्रेमी मौजूद रहे।
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