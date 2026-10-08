Kotdwar News: क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

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पालिकाध्यक्ष शांति बिष्ट ने भवानी सिंह रावत की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। स्मृति वृक्ष के अवशेष का भी तिलक किया गया। अधिशासी अधिकारी जीपी जोशी ने बताया कि स्मृति वृक्ष का अवशेष दीमक से क्षतिग्रस्त हो रहा है। वहीं, भवानी सिंह रावत की समाधि भी खस्ताहाल हो रही है। इस अवसर पर सभासद सुशीला देवी, अतुल अग्रवाल, वनबीट अधिकारी कैलाश राणा, क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत के परिजन, सामाजिक कार्यकर्ता जीसी गौड़, सुदीप बौंठियाल मौजूद थे। संवाद

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दुगड्डा (कोटद्वार)। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के निकट सहयोगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत की 116वीं जयंती पर मंगलवार को आजाद पार्क स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगरपालिका परिषद और वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ परिजनों ने समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की।