Kotdwar News: रंगोली में उकेरा विकसित भारत का सपना

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जयहरीखाल। भक्त दर्शन राजकीय पीजी कॉलेज में मंगलवार को सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रंगोली और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, जल जीवन मिशन और लखपति दीदी योजना को रंगोलियों से प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता में मालती, अक्षिता और सलोनी की टीम ने प्रथम, अनामिका, सलोनी नेगी, ऋतिका और मीनाक्षी की टीम ने द्वितीय एवं साक्षी, सोनाली और प्रिंसी की टीम ने तृतीय स्थान पाया। खेल प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन के महिला वर्ग में किरन नेगी और पुरुष वर्ग में आयुष नेगी विजेता रहे। टेबल टेनिस में कुमकुम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालकों की 100 मीटर दौड़ में पवन कुमार प्रथम, आयुष नेगी द्वितीय और आयुष कुमार तृतीय स्थान पर रहे। प्राचार्य प्रो. एलआर राजवंशी मौजूद रहे। संवाद