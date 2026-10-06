Kotdwar News: रोडवेज कर्मियों को मिले समान कार्य का समान वेतन

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रोडवेज इंप्लाइज यूनियन की कोटद्वार शाखा के अध्यक्ष बिट्टू मलिक एवं महामंत्री सुनीत सक्सेना के नेतृत्व में मंगलवार सुबह यूनियन कार्यकर्ता रोडवेज डिपो परिसर में एकत्र हुए और अपनी मांगों के समर्थन में धरना देकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने निगम में सेवारत कर्मचारियों का मासिक वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान समय पर करने, परिवहन निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देने, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक समान कार्य समान वेतन का भुगतान करने, निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे निगम द्वारा करने एवं एजेंसी द्वारा भर्ती पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। साथ ही संविदा व विशेष श्रेणी चालक-परिचालक एवं वाह्य स्रोत के तकनीकी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते का लाभ देने और निगम के बस स्टेशनों के आसपास से संचालित अवैध सवारी वाहनों की डग्गामारी पर रोक लगाने की मांग की।अध्यक्ष बिट्टू मलिक ने कहा कि क्षेत्रीय आह्वान पर अभी एक दिन कार्य बहिष्कार कर मांगों के समर्थन में धरना दिया गया है। कर्मचारी हितों की अनदेखी जारी रही तो बड़ा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों में सुनीत सक्सेना, मोहम्मद राहत हुसैन, रविप्रकाश, सुशील कुमार, विक्रम सिंह, नेम सिंह, रफीक अहमद, संदीप कंडारी, कुलदीप सिंह, जितेंद्र कुमार, विरेंद्र कुमार, युद्धवीर सिंह, अतुल रौतेला शामिल रहे।