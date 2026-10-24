Kotdwar News: वन पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीणों की सहभागिता जरूरी

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एक होटल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में एसपी सुबुद्धि ने कहा कि वन पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए सरपंचों के साथ ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सामूहिक प्रयासों से वन पंचायतों में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न कराया जा सकता है।कार्यक्रम में डीएफओ स्पर्श काला ने वन पंचायतों की कार्यप्रणाली और उनसे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं, हंस फाउंडेशन के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पुरुषोत्तम थपलियाल ने भी वन पंचायतों के सशक्तीकरण के संबंध में जानकारी साझा की। इस अवसर पर उप निदेशक वन पंचायत वेदप्रकाश किमोठी, एसडीओ प्रशांत हिंदवाण, रेंज अधिकारी बीडी जोशी, शिवांगी डिमरी, अनिल देवलियाल, अखिलेश रावत और भजन सिंह रावत मौजूद रहे।