Kotdwar News: शिवपुर में बंदरों और आवारा पशुओं की दहशत, कई लोग चोटिल
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 10 Oct 2026 04:48 PM IST
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कोटद्वार। नगर निगम के वार्ड नंबर-18 के शिवपुर में डिग्री कॉलेज के समीप जंगल से सटे क्षेत्र में बंदरों और आवारा पशुओं की दहशत बनी हुई है। इससे परेशान क्षेत्रवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन भेजकर समस्या के समाधान की मांग की है।
क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन में बताया कि शिवपुर, डिग्री कॉलेज रोड और आसपास के संपर्क मार्गों पर बंदरों और आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बंदर घरों और सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, वहीं आवारा पशुओं के हमलों में कई लोग चोटिल हो चुके हैं। इससे क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।
ज्ञापन की प्रतिलिपि मेयर और नगर निगम कोटद्वार को भी भेजी गई है। ज्ञापन भेजने वालों में लक्ष्मी मधवाल, बीना रावत, कुसुम रावत, दिनेश जुयाल, विनोद काला, रंजना, सोनू, अंकित, आकृति जुयाल और जयंती जुयाल आदि शामिल रहे। संवाद
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क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन में बताया कि शिवपुर, डिग्री कॉलेज रोड और आसपास के संपर्क मार्गों पर बंदरों और आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बंदर घरों और सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, वहीं आवारा पशुओं के हमलों में कई लोग चोटिल हो चुके हैं। इससे क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।
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ज्ञापन की प्रतिलिपि मेयर और नगर निगम कोटद्वार को भी भेजी गई है। ज्ञापन भेजने वालों में लक्ष्मी मधवाल, बीना रावत, कुसुम रावत, दिनेश जुयाल, विनोद काला, रंजना, सोनू, अंकित, आकृति जुयाल और जयंती जुयाल आदि शामिल रहे। संवाद
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