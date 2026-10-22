Kotdwar News: एमकेवीएन ने जीती शहीद मुकेश बिष्ट स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता

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फाइनल मुकाबले में कॉन्वेंट स्कूल ने पहले हाफ के 20वें मिनट में गोल दागकर 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में एमकेवीएन के खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए एक के बाद एक तीन गोल दागे और मुकाबला 3-1 से जीत लिया। मैच में निर्णायक की भूमिका हार्दिक नेगी, इंद्रा सिंह और सार्थक रावत ने निभाई।मेहरबान नेगी और तरुण इष्टवाल ने मैच का आंखों देखा हाल सुनाया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने विजेता एमकेवीएन और उपविजेता कॉन्वेंट स्कूल की टीमों को ट्रॉफी, मेडल और नकद धनराशि देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सिद्धार्थ रावत ने बताया कि प्रतियोगिता में 20 टीमों ने प्रतिभाग किया।