Kotdwar News: महिला मोर्चा ने जेएनयू मामले में कांग्रेस से मांगा जवाब, पुतला फूंका

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सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मालवीय उद्यान स्थित पार्टी कार्यालय से झंडाचौक तक रैली निकाली और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री अनीता आर्य, जिलाध्यक्ष शशिबाला केष्टवाल ने कहा कि महिला अधिकारों और समानता की बात करने वाले कांग्रेस नेताओं को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विज्ञापन

इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनीता कोटनाला, अनीता गौड़, जिला महामंत्री यशोदा नेगी, मंडल अध्यक्ष उर्मिला कंडारी, सिमरन बिष्ट, हिमानी बलूनी, प्रेमा खंतवाल और बबीता ग्वाड़ी आदि मौजूद रहे। सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मालवीय उद्यान स्थित पार्टी कार्यालय से झंडाचौक तक रैली निकाली और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री अनीता आर्य, जिलाध्यक्ष शशिबाला केष्टवाल ने कहा कि महिला अधिकारों और समानता की बात करने वाले कांग्रेस नेताओं को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनीता कोटनाला, अनीता गौड़, जिला महामंत्री यशोदा नेगी, मंडल अध्यक्ष उर्मिला कंडारी, सिमरन बिष्ट, हिमानी बलूनी, प्रेमा खंतवाल और बबीता ग्वाड़ी आदि मौजूद रहे।

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कोटद्वार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से जुड़े 11 छात्राओं के कथित यौन शोषण मामले में कांग्रेस सांसद और प्रो. अंगोमचा बिमोल अकोइजम को जेएनयू की समिति की ओर से दोषी ठहराने पर भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। महिला मोर्चा ने मामले में कांग्रेस नेताओं से अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की। महिला मोर्चा ने कोटद्वार के झंडाचौक में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया।