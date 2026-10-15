कोटद्वार: दुगड्डा के जुवा गांव में गिरी आकाशीय बिजली, चपेट में आकर ग्रामीण झुलसा, मची चीख-पुकार

कोटद्वार में विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत गांव जुवा में आकाशीय बिजली गिरी। इस दौरान चपेट में एक ग्रामीण आंशिक रूप से झुलस गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और आसपास रहने वाले परिवारों में चीख-पुकार मच गई।

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जानकारी के अनुसार, गांव जुवा निवासी अनिल नेगी (55) आकाशीय बिजली की चपेट में आने से आंशिक रूप से झुलस गए। घटना के बाद परिजन आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच चिंता का माहौल बन गया।