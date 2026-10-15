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कोटद्वार: दुगड्डा के जुवा गांव में गिरी आकाशीय बिजली, चपेट में आकर ग्रामीण झुलसा, मची चीख-पुकार

Thu, 15 Oct 2026 05:09 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 15 Oct 2026 05:09 PM IST
सार

गांव जुवा निवासी अनिल नेगी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से आंशिक रूप से झुलस गए।

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Lightning strikes Juwa village After Rainfall villager is scorched after being hit
आकाशीय बिजली (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार
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कोटद्वार में विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत गांव जुवा में आकाशीय बिजली गिरी। इस दौरान चपेट में एक ग्रामीण आंशिक रूप से झुलस गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और आसपास रहने वाले परिवारों में चीख-पुकार मच गई।

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जानकारी के अनुसार, गांव जुवा निवासी अनिल नेगी (55) आकाशीय बिजली की चपेट में आने से आंशिक रूप से झुलस गए। घटना के बाद परिजन आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच चिंता का माहौल बन गया।

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