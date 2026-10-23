कोटद्वार: ढंगलगांव में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, हमलावर भालू की दहशत बरकरार

नैनीडांडा विकासखंड के ढंगलगांव में आतंक का पर्याय बना गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। गांव में गुलदार कई मवेशियों और बकरियों को अपना निवाला बना रहा था। इससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई थी। गुलदार के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।

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