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कोटद्वार: ईडा मल्ला गांव में गुलदार पिंजरे में कैद, खेत में काम करने के दौरान महिला पर किया था हमला

Sat, 24 Oct 2026 11:00 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Sat, 24 Oct 2026 11:00 AM IST
सार

शनिवार तड़के एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। जिसे रेंज मुख्यालय ले जाया गया है। बीते दिन ही यहां एक महिला पर गुलदार ने हमला किया था।

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Leopard trapped in a cage in Ida Malla village had attacked woman while she was working
पिंजरे में कैद हुआ गुलदार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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एकेश्वर ब्लॉक के ईडा मल्ला गांव में शुक्रवार सुबह खेत में काम करते समय महिला लीला देवी (55) पत्नी बलदेव सिंह गुलदार ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इसके बाद हरकत में आए गढ़वाल वन प्रभाग की ओर से घटनास्थल के पास पिंजरा लगा दिया था। शनिवार तड़के एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। जिसे रेंज मुख्यालय ले जाया गया है। वहां मेडिकल के बाद वन विभाग की ओर से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।

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