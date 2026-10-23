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कोटद्वार: खेत में काम कर रही महिला पर महिला पर गुलदार ने किया हमला, बुरी तरह घायल, अस्पताल में भर्ती

Fri, 23 Oct 2026 12:40 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार।
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार। Published by: Renu Saklani Updated Fri, 23 Oct 2026 12:40 PM IST
सार

खेतों में काम कर रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सतपुली स्थित अस्पताल ले जाया गया है। घटना एकेश्वर विकासखंड के ईडा मल्ला गांव की है।

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Leopard Attacks old woman working in field in pauri garhwal injured woman taken to hospital satpuli
गुलदार - फोटो : संवाद

विस्तार
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एकेश्वर विकासखंड के ईडा मल्ला गांव में खेतों में काम कर रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। घायल महिला की पहचान लीला देवी (55) पत्नी बलदेव सिंह के रूप में हुई है।

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ग्रामीणों के अनुसार, लीला देवी घर से करीब 200 मीटर दूर गहथ के खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं। घटना के बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सतपुली स्थित अस्पताल ले जाया गया।

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घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में गुलदार की मौजूदगी को लेकर चिंता है। पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों में काम करने और घर से बाहर निकलने के दौरान जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। घटना की पुष्टि नायब तहसीलदार जाहिद हुसैन ने की है।

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