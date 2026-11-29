महिला वर्ग में स्वामी पूर्णानंद और पुरुष में पंडित ललित मोहन परिसर ने मारी बाजी13 महाविद्यालयों की 18 टीमों ने किया प्रतिभागसंवाद न्यूज एजेंसीकोटद्वार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय अंतर महाविद्यालयी महिला एवं पुरुष योग प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में ऋषिकेश के महाविद्यालयों का दबदबा रहा। महिला वर्ग में स्वामी पूर्णानंद डिग्री कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ने विजेता और पंडित ललित मोहन परिसर ने उपविजेता का खिताब जीता। वहीं पुरुष वर्ग में पंडित ललित मोहन परिसर विजेता और स्वामी पूर्णानंद डिग्री कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी उपविजेता रहा।समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डीएस नेगी और विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के क्रीड़ा सचिव डॉ. पुष्कर गौड़ ने किया। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध 13 महाविद्यालयों की 18 महिला एवं पुरुष टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासनों के माध्यम से शारीरिक संतुलन, लचीलापन और एकाग्रता का प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार की संतोषी और पुरुष वर्ग में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल के शुभम सिंह को सर्वश्रेष्ठ योग प्रदर्शन के लिए चुना गया। निर्णायक मंडल में डॉ. अनुपम कोठारी, डॉ. राकेश कंडवाल और डॉ. भावना नेगी शामिल रहे। प्राचार्य प्रो. नेगी, डॉ. पुष्कर गौड़, महाविद्यालय के कोच डॉ. हीरा सिंह डुंगरियाल आदि मौजूद रहे।