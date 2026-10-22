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Kotdwar News: स्टीयरिंग लॉक होने से खाई में गिरी कार, चार लोग घायल

Thu, 22 Oct 2026 07:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 22 Oct 2026 07:49 PM IST
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Car falls into a ditch after steering locks; four people injured
कोटद्वार/लैंसडौन। लैंसडौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुमखाल-द्वारीखाल मार्ग पर मथगांव के पास बृहस्पतिवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने चारों को कार से बाहर निकाला। पुलिस ने घायलों को गुमखाल के बंगाली चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिलाया। इसके बाद सभी को उनके घर कोटद्वार भेज दिया गया।
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पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार को थाने में सूचना मिली कि गुमखाल से द्वारीखाल की ओर जा रही एक कार मथगांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क के बाईं ओर खाई में गिर गई है। सूचना पर थाने और गुमखाल चौकी से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कार में चार लोग सवार थे। इनमें गिरीश चंद्र और सुरेश कंडवाल निवासी सत्तीचौड़, संतोष ध्यानी निवासी देवरामपुर और प्रमोद कुमार निवासी लालपुर, कोटद्वार शामिल हैं। चारों को सामान्य चोटें आई हैं।
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थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार का स्टीयरिंग लॉक होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे हादसा हुआ। सभी घायलों की स्थिति सामान्य है।
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