संवाद न्यूज एजेंसीकोटद्वार। तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाकर दो बच्चों को टक्कर मारने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रजनी शुक्ला की अदालत ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। आरोपी अभिषेक सिंह पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप है। इस हादसे में 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था।अभियोजन के अनुसार आरोपी के पास घटना के समय न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही वाहन का पंजीकरण और बीमा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुनील घिल्डियाल ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को कार चलाना ठीक से नहीं आता था। इसके बावजूद वह सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चला रहा था। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अदालत ने पाया कि आरोपी के पुलिस को दिए गए बयानों और जमानत प्रार्थना पत्र में घटना के संबंध में किए गए कथनों में विरोधाभास है। अदालत ने कहा कि घटना की परिस्थितियां और दो बच्चों को पहुंची क्षति गंभीर प्रकृति की है। ऐसे में आरोपी को जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बाद अदालत ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी।