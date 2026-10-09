कोटद्वार: जीएमओयू में 1.81 करोड़ का एक और घोटाला पकड़ में आया, फर्जी वाउचर से निकाली गई रकम

एडवांस, डीजल फंड के नाम पर हुआ भुगतान

कहा गया कि वाहन स्वामियों के एडवांस, डीजल फंड, दान, रिपेयरिंग, वेतन और ट्रैफिक अरेंजमेंट के नाम पर करीब 1.25 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान में फर्जीवाड़ा हुआ है। आरोप है कि मृत वाहन स्वामियों के नाम पर फर्जी प्रार्थना पत्र और वाउचर तैयार कर मुख्यालय स्थित कैशियर अनुभाग से रकम निकाली गई। साथ ही ऐसे कर्मचारियों के नामों का भी इस्तेमाल किया गया जो कभी उन स्थानों पर कार्यरत ही नहीं रहे थे।

कोटद्वार में 85 लाख की भूमि धोखाधड़ी, दो भाइयों पर प्राथमिकी दर्ज

तहसील कोटद्वार क्षेत्र में 85 लाख रुपये की भूमि धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति ने दो भाइयों पर भूमि का इकरारनामा करने के बाद पंजीकृत बैनामा न करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जालसाजी और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। प्रदीप कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने लेखराज और गोविंद से पदमपुर सुखरो में करीब 14 बीघा भूमिधरी भूमि खरीदने का इकरारनामा किया था। इस भूमि के लिए उन्होंने दोनों भाइयों को 85 लाख रुपये का भुगतान किया था। इकरारनामे के अनुसार आरोपियों को उचित समय पर भूमि का पंजीकृत बैनामा प्रदीप कुमार या उनके बताए किसी व्यक्ति के नाम करना था।



जब प्रदीप कुमार ने बैनामे के लिए कहा तो आरोपी टाल-मटोल कर रहे हैं। वे पंजीकृत बैनामा करने से इन्कार कर रहे हैं। आरोपियों ने प्रदीप कुमार को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। प्रदीप कुमार ने अपनी जान को खतरा बताया और इसे जालसाजी व धोखाधड़ी का मामला बताया। आरोप है कि आरोपियों ने इकरारनामे के गवाहों को भी डराया-धमकाया है। वे धीरू मास्टर का हवाला दे रहे हैं। कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।