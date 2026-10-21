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Chamoli News: देर रात तक रही गरबा की धूम

Wed, 21 Oct 2026 04:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 21 Oct 2026 04:51 PM IST
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The Garba festivities continued late into the night.
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गोपेश्वर। मोक्षदा प्रोडक्शन की ओर से दशहरे के मौके पर नगर में पहली बार गरबा नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और युवतियों ने प्रतिभाग किया। गरबा पर प्रतिभागियों ने देर रात तक नृत्य कर कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम की आयोजक लोक गायिका पूनम सती रहीं। इस मौके पर कार्यक्रम की मार्गदर्शक तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त कवयित्री डॉ. शशि देवली और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ऊषा रावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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