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Chamoli News: विजयदशमी को तय होगी बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि

Fri, 16 Oct 2026 04:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 16 Oct 2026 04:59 PM IST
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The date for the closing of the Badrinath Temple doors will be decided on Vijayadashami.
फोटो
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गोपेश्वर। बदरीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तिथि विजयदशमी 20 अक्तूबर को तय होगी। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि भगवान बदरीविशाल के भोग के बाद मंदिर परिसर में धार्मिक समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें पंचांग गणना के बाद कपाट बंद होने की तिथि घोषित होगी। इससे पहले नवरात्रि और उर्वशी माता की पूजा का समापन हवन-यज्ञ के साथ होगा। इसी दिन कपाट बंद होने से पूर्व होने वाली पंच पूजाओं का कार्यक्रम भी तय किया जाएगा। भगवान उद्धव और कुबेर की डोलियों के पांडुकेश्वर तथा गरुड़ भगवान व आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी के ज्योतिर्मठ प्रस्थान की तिथि भी निर्धारित होगी। इस अवसर पर बीकेटीसी पदाधिकारी, अधिकारी, तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। संवाद
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