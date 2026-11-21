कर्णप्रयाग। एसजीआरआर पब्लिक स्कूल कर्णप्रयाग में शनिवार को पांच दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी अनिनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अंतिम दिन रस्साकस्सी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में रमन सदन और बालिका वर्ग में रामानुजन सदन विजेता रहा।प्रतियोगिताओं में 81 छात्रों को स्वर्ण, 82 को रजत और 53 को कांस्य पदक व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समग्र स्पर्धाओं में 1710 अंकों के साथ रमन सदन प्रथम, 1535 अंकों के साथ आर्यभट्ट सदन द्वितीय और 1470 अंकों के साथ भाभा सदन तृतीय रहा। वहीं कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95.60 फीसदी अंक हासिल करने वाले पीयूष पंत और 91.80 फीसदी अंक पाने वाले लक्ष्य गुसाईं को भी सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाभा सदन और संयुक्त टीम स्पर्धाओं में रमन सदन प्रथम रहा। इस दौरान प्रधानाचार्य बुद्धिबल्लभ डोभाल, समन्वयक सुमन कुमार सहित शिक्षक मौजूद रहे। संवाद