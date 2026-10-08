फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Karnaprayag gifted three new roads

Chamoli News: कर्णप्रयाग को तीन नई सड़कों की सौगात

Thu, 08 Oct 2026 05:32 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 08 Oct 2026 05:32 PM IST
विज्ञापन
Karnaprayag gifted three new roads
छह से अधिक गांवों का सफर होगा आसान, 15.05 लाख की मिली स्वीकृत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग। ब्लॉक के दुर्गम गांव गुनाड़, कोली तल्ली और खालधार माठा सहित छह से अधिक गांव जल्द सड़क सुविधा से जुड़ेंगे। कर्णप्रयाग को तीन नई सड़कों की सौगात मिली है। साथ ही 15.05 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। वर्तमान में इन गांवों के ग्रामीणों को तीन से साढ़े तीन किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर आवाजाही करनी पड़ती है।

कुल 9.125 किलोमीटर लंबी इन तीन नई सड़कों के सर्वे, एलाइनमेंट, मृदा परीक्षण, वन अधिनियम की फाइल और डीपीआर तैयार करने के लिए 15.05 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है जिसमें से लोक निर्माण विभाग गौचर के पास दो और लोनिवि कर्णप्रयाग के पास एक सड़क का जिम्मा है। विधायक अनिल नौटियाल ने बताया कि इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों का सफर सुगम होगा। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में मदद मिलेगी और स्थानीय कृषि व बाजार कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा।
विज्ञापन


इन सड़कों को मिली मंजूरी:
- सेनू (जाख) से कोली तल्ली-खालधार मार्ग: 5.76 लाख की लागत से 3.500 किमी।
- सेरागाड़ से गुनाड़ मार्ग: 4.95 लाख की लागत से 3.000 किमी।
- गौचर-सिदोली से माठा मोटर मार्ग: 4.34 लाख की लागत से 2.625 किमी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed