फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Karnaprayag clash between mule operators turns fatal 27 year old man from UP dies Chamoli Uttarakhand news

कर्णप्रयाग: खच्चर संचालकों के बीच मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, मारपीट में बिजनौर के 27 वर्षीय युवक की मौत

Fri, 16 Oct 2026 07:21 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, कर्णप्रयाग (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, कर्णप्रयाग (चमोली) Published by: Renu Saklani Updated Fri, 16 Oct 2026 07:21 AM IST
सार

चमोली के कर्णप्रयाग में दो खच्चर संचालकों के बीच हुआ विवाद जानलेवा बन गया। सेमी गांव में हुई मारपीट में उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है।

विज्ञापन
Karnaprayag clash between mule operators turns fatal 27 year old man from UP dies Chamoli Uttarakhand news
पुलिस (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चमोली जिले के कर्णप्रयाग थाना क्षेत्र के सेमी गांव में घोड़े-खच्चर का संचालन करने वाले दो लोगों के बीच मामूली बात को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस हिंसक झड़प में उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी 27 वर्षीय सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बृहस्पतिवार रात की बताई जा रही है।

विज्ञापन


सूचना मिलने पर कर्णप्रयाग चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन 19 को संभाल सकते हैं कार्यभार, शासन स्तर पर तैयारियां शुरू
विज्ञापन
विज्ञापन


शुरुआती जांच में विवाद के सटीक कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि हत्या के असली कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed