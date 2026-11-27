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विमल सिंहगोपेश्वर। चमोली जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी का असर अब पैथोलॉजी जांचों पर भी दिख रहा है। जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट तैनात नहीं है। ऐसे में अस्पतालों की लैब में होने वाली खून सहित अन्य जांचों का जिम्मा लैब तकनीशियनों के भरोसे है। विशेषज्ञ की तैनाती नहीं होने से जांचों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं।जिला अस्पताल गोपेश्वर में दो लैब तकनीशियनों के पद सृजित हैं जबकि उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग और महिला बेस अस्पताल सिमली में एक-एक लैब तकनीशियन का पद है। इसके बावजूद जिले में कहीं भी पैथोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं है। पूर्व में जिला अस्पताल गोपेश्वर में माइक्रोबायोलॉजिस्ट तैनात थे लेकिन कुछ माह पहले उनका भी तबादला हो गया। इसके बाद अस्पतालों में जांच व्यवस्था पूरी तरह लैब तकनीशियनों के भरोसे चल रही है। जिला अस्पताल गोपेश्वर, उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग, महिला बेस अस्पताल सिमली और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर जिले में प्रतिदिन 100 से अधिक जांचें होती हैं। पैथोलॉजी जांचों में विशेषज्ञ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लेकिन जिले में पैथोलॉजिस्ट नहीं होने से यह व्यवस्था प्रभावित हो रही है।इंसेट-लैब तकनीशियनों के 27 पदों में से 11 पर तैनातीजिले में लैब तकनीशियनों की भी भारी कमी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में लैब तकनीशियनों के 27 पद सृजित हैं लेकिन वर्तमान में केवल 11 की ही तैनाती है। इनमें पांच नियमित और छह एनआरएचएम के तहत कार्यरत हैं। यानी 27 पदों के सापेक्ष 16 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में सीमित कर्मचारियों के भरोसे पूरे जिले की जांच व्यवस्था संचालित हो रही है।इंसेट-पीपीपी मोड पर जांच की व्यवस्थासीएमओ डॉ. राजीव सिंह पाल ने बताया कि जिले में कहीं भी पैथोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं है। सरकार की ओर से पीपीपी मोड पर चंदन पैथोलॉजी के माध्यम से जांच की व्यवस्था की गई है। पैथोलॉजिस्ट की तैनाती के संबंध में उच्च स्तर पर अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लैब तकनीशियन अनुभवी हैं और सभी जांचें कंप्यूटराइज्ड होती हैं। पैथोलॉजिस्ट की तैनाती निदेशालय स्तर से ही होनी है।