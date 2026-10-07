Chamoli News: सवाड़ इंटर कॉलेज में हुआ गढ़भोज कार्यक्रम

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बोरागाड़ में खतरा बने चीड़ के सात पेड़ हटेंगे

देवाल। ब्लॉक के बोरागाड़ बाजार में चीड़ के पेड़ों से लोगों और दुकानों को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों और व्यापार संघ ने इन पेड़ों को हटाने की मांग की थी। बुधवार को वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। व्यापार संघ बोरागाड़ के अध्यक्ष कमल भंडारी के साथ टीम ने निरीक्षण किया और खतरा बने पेड़ों को चिह्नित किया। वन विभाग की टीम ने करीब सात पेड़ों को हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। टीम में वन विभाग के पंकज पुरोहित, मनीषा, महाबीर सिंह, भुवन बिष्ट, खिलाप सिंह, हरीश कुमार, भरत मेहरा, राजन सिंह, दरवान सिंह और जगदीश पयाल आदि शामिल रहे। संवाद

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देवाल। राजकीय इंटर कॉलेज सवाड़ में गढ़भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को पहाड़ी व्यंजनों और उनके पोषक तत्वों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में झंगोरे की खीर, कौड़ी का भात, भट्ट के डुबके, मंडुवे की रोटी जैसे कई पारंपरिक व्यंजन तैयार किए गए। मुख्य अतिथि ग्राम सभा सवाड़ की प्रधान आशा धपोला रहीं। धपोला ने बच्चों को जैविक तरीके से उगाई गई फसलों, अनाज और दालों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य महेंद्र आर्य, एसएमसी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बिष्ट, पूर्व पीटीए अध्यक्ष सोबन सिंह खत्री, शिक्षक सतीश ढौंडियाल, राजकीय शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दीवान सिंह आदि मौजूद थे। संवाद