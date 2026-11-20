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गैरसैंण। चांदपुर गढ़ी के पास 18 नवंबर को हुए सड़क हादसे में एक दुपहिया वाहन सवार की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में डंपर को सीज कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी मनोज सिरोला ने बताया कि डंपर कर्णप्रयाग से गैरसैंण की ओर आ रहा था। इसी दौरान उसने कर्णप्रयाग की ओर जा रहे दुपहिया वाहन सवार साहिल (20) को कुचल दिया। साहिल पुत्र युद्ध वीर सिंह, डुंग्री, चंद्र नगर, रुद्रप्रयाग का निवासी था। हादसे के बाद साहिल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने डंपर को सीज कर दिया है। मामले में मृतक युवक के पिता की तहरीर पर लापरवाही या उतावलेपन में मृत्यु कारित करना, मानव जीवन को खतरे में डालना सहित अन्य मामलों में अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद