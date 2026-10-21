फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Driver found intoxicated; driving license cancelled, bus seized.

Chamoli News: नशे में मिला चालक, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त, बस सीज

Wed, 21 Oct 2026 05:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 21 Oct 2026 05:15 PM IST
विज्ञापन
Driver found intoxicated; driving license cancelled, bus seized.
फोटो
विज्ञापन

परिवहन विभाग की ओर से भकुंडा में चलाया गया चेकिंग अभियान
बस में बैठीं 35 सवारियों को अन्य वाहन से गंतव्य को भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग। परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में एक चालक नशे की हालत में मिला। अधिकारियों ने एल्कोमीटर से उसकी जांच की। ऐसे में मौके पर ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया। बस को सीज कर चालक को पुलिस को सौंप दिया गया जबकि बस में बैठीं 35 सवारियों को अन्य वाहन से गंतव्य के लिए भेजा गया। ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर परिवहन विभाग की ओर से भकुंडा के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान बदरीनाथ से ऋषिकेश की ओर जा रही यात्रियों की बस को अधिकारियों ने रोक दिया। चालक की एल्कोमीटर से जांच की गई तो उसके शराब पीने की पुष्टि हुई। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एके जायसवाल ने बताया कि जांच के बाद वाहन को सीज कर दिया गया जबकि चालक को हिरासत में लेकर उसे पुलिस को सौंपा गया। वहीं वाहन में सवार 35 यात्रियों को अन्य वाहनों से ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया। एआरटीओ एके जायसवाल ने बताया कि चारधाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने वाहनों में बैठने वाले लोगों से अपील की यदि किसी भी चालक की ओर से शराब का सेवन करने का आभास होता है तो तुरंत परिवहन विभाग या पुलिस को इसकी जानकारी दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed