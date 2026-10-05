Chamoli News: बंदर के काटने का रिकॉर्ड रखेगा विभाग, नियमानुसार मिलेगा मुआवजा

जनता दरबार में सीडीओ ने सुनीं शिकायतेंपेयजल लाइन की समस्या, प्रधानमंत्री आवास की उठी मांगसंवाद न्यूज एजेंसीगोपेश्वर। बंदर के काटने से घायल होने वाले लोगों को अब वन विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। वन विभाग घायल व्यक्ति का रिकॉर्ड रखेगा और नियमानुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यह बात मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने जिला सभागार में आयोजित जनता दरबार में कही।जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। चमोली निवासी देवेंद्र गुसाईं ने क्षेत्र में बंदरों से हो रही परेशानी की शिकायत की। इस पर सीडीओ ने वन विभाग के अधिकारियों से बंदरों के काटने से घायल हुए लोगों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों का रिकॉर्ड तैयार कर नियमानुसार पीड़ितों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। देवेंद्र ने मलतूरा, नारायणबगड़ निवासी सुरेंद्र सिंह ने अगस्त 2025 की आपदा में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की समस्या रखी। गंडासू, नंदानगर निवासी मनीषा देवी ने प्रधानमंत्री आवास की मांग की। ग्वीलों, चमोली की इंदू देवी ने कैंसर पीड़ित पति के उपचार के लिए आर्थिक सहायता और तेफना निवासी संगीता देवी ने स्वरोजगार की मांग रखी। गोपेश्वर निवासी प्रियंका देवी ने राशन कार्ड बनवाने की समस्या बताई। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी विभाग तत्परता से कार्य करें। इस दौरान कुल 28 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया जबकि शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस मौके पर परियोजना निदेशक आनंद सिंह, एसडीएम राजकुमार पांडेय, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।