फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Demand for robust security arrangements at Nandprayag Sangam

Chamoli News: नंदप्रयाग संगम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग

Wed, 14 Oct 2026 05:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 14 Oct 2026 05:06 PM IST
विज्ञापन
Demand for robust security arrangements at Nandprayag Sangam
फोटो
विज्ञापन

गोपेश्वर। नंदप्रयाग संगम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग उठने लगी है। चारधाम यात्रा के दौरान यहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं लेकिन यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।

वर्ष 2013 की आपदा में संगम स्थल के तटबंध टूट गए थे लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी है। बीते 30 सितंबर को पिंडदान के दौरान पैर फिसलने से एक तीर्थयात्री अलकनंदा नदी में बह गया था। इसके बाद संगम पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की जा रही है। स्थानीय तेजवीर कंडेरी ने कहा कि नगर पंचायत नंदानगर की ओर से संगम स्थल पर रेलिंग तो लगाई गई है लेकिन संगम तक पहुंचने वाले रास्ते और स्थल पर सुरक्षा के अन्य इंतजाम नहीं हैं। उन्होंने संगम स्थल पर नियमित पुलिसकर्मी की तैनाती की मांग की। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने कहा कि संगम स्थल का निरीक्षण करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के लिए योजना तैयार की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed