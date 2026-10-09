Chamoli News: पिंडर नदी में मिला पूर्व सैनिक का शव

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थराली। शुक्रवार सुबह कुलसारी के पास पिंडर नदी में एक व्यक्ति का शव मिला। शव दिखने की सूचना पर पुलिस और डीडीआरएफ की टीम ने शव नदी से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त पूर्व सैनिक सुदर्शन सिंह गड़िया (59) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पूर्व सैनिक सुदर्शन सिंह बृहस्पतिवार को थराली आर्मी कैंटीन से सामान लेने के लिए घर से निकला था। मगर रात को जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उनकी ढूंढ खोज की। शुक्रवार को उनका शव मिला। प्रभारी थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नेगी ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। संवाद