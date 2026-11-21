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गोपेश्वर। नगर के समीप गंगोलगांव में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। पांडव नृत्य देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। आयोजन में पांडवों की विभिन्न लीलाओं का मंचन किया जा रहा है। शुक्रवार रात को आयोजित भीमसेन बग्वाल आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा और अस्त्र-शस्त्रों के साथ शानदार नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पांडव नृत्य के माध्यम से ग्रामीण अपनी प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं और लोक विरासत को जीवंत बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह, हरीश रावत, जयप्रकाश पुरी आदि मौजूद रहे। संवाद

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