बदरीनाथ चढ़ावा केस: कोर्ट ने तीन आरोपियों का लिया संज्ञान, एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 50 गवाह शामिल

बदरीनाथ मंदिर में दान की थाली से प्राप्त धनराशि और भेंट सामग्री में गड़बड़ी व चोरी के मामले में शुक्रवार को पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने न्यायालय में करीब एक हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें 50 गवाहों को शामिल किया गया है।

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ज्योतिर्मठ स्थित न्यायालय की प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर की अदालत ने आरोपपत्र का अवलोकन करने के बाद तीन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया। आरोप तय किए गए और वाद दर्ज करने के निर्देश दिए। अब अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।मामले में बदरीनाथ मंदिर के तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार आरोपी हैं। अभियोजन के अनुसार, प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान के पर्यवेक्षण में मंदिर में दान की थाली से प्राप्त धनराशि और अन्य भेंट सामग्री की गणना कर नियमानुसार मंदिर समिति के खाते में जमा कराई जानी थी। आरोप है कि दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र कर दान की धनराशि और भेंट सामग्री का कुछ हिस्सा बेईमानी से अपने कब्जे में लेकर गबन किया। वहीं, मनोज कुमार पर दान की थाली से प्राप्त भेंट सामग्री की गणना के दौरान सामग्री चोरी करने का आरोप है।