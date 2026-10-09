फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Badrinath offering theft Case SIT files 1000 page chargesheet involving 50 witnesses

बदरीनाथ चढ़ावा केस: कोर्ट ने तीन आरोपियों का लिया संज्ञान, एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 50 गवाह शामिल

Fri, 09 Oct 2026 09:40 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर(चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर(चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 09 Oct 2026 09:40 PM IST
सार

मामले में बदरीनाथ मंदिर के तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार आरोपी हैं।

विज्ञापन
Badrinath offering theft Case SIT files 1000 page chargesheet involving 50 witnesses
बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामला - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदरीनाथ मंदिर में दान की थाली से प्राप्त धनराशि और भेंट सामग्री में गड़बड़ी व चोरी के मामले में शुक्रवार को पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने न्यायालय में करीब एक हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें 50 गवाहों को शामिल किया गया है।

विज्ञापन


ज्योतिर्मठ स्थित न्यायालय की प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर की अदालत ने आरोपपत्र का अवलोकन करने के बाद तीन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया। आरोप तय किए गए और वाद दर्ज करने के निर्देश दिए। अब अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।
विज्ञापन


मामले में बदरीनाथ मंदिर के तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार आरोपी हैं। अभियोजन के अनुसार, प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान के पर्यवेक्षण में मंदिर में दान की थाली से प्राप्त धनराशि और अन्य भेंट सामग्री की गणना कर नियमानुसार मंदिर समिति के खाते में जमा कराई जानी थी। आरोप है कि दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र कर दान की धनराशि और भेंट सामग्री का कुछ हिस्सा बेईमानी से अपने कब्जे में लेकर गबन किया। वहीं, मनोज कुमार पर दान की थाली से प्राप्त भेंट सामग्री की गणना के दौरान सामग्री चोरी करने का आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन


UK Top News: दिनेश आर्य की राज्यसभा में एंट्री, बाल विज्ञान महोत्सव मे बड़ी घोषणा, हरिद्वार में भारी ओलावृष्टि

Trending Videos

Badrinath offering theft Case SIT files 1000 page chargesheet involving 50 witnesses

अभियोजन के मुताबिक, उसके कब्जे से चोरी की गई भेंट सामग्री और उसे बेचकर प्राप्त धनराशि बरामद हुई थी। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और आरोपपत्र के अवलोकन के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाए। मामले में संज्ञान लेते हुए वाद दर्ज करने के निर्देश दिए।

प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान जिला कारागार पुरसाड़ी में निरुद्ध हैं। दोनों के न्यायिक अभिरक्षा संबंधी वारंट जारी किए गए हैं जबकि जमानत पर चल रहे मनोज कुमार के खिलाफ समन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed