उत्तराखंड: प्रवेश द्वार से ही बदहाल बदरीनाथ हाईवे, दस किमी के दायरे में भूधंसाव और संकरा मार्ग बना परेशानी

बदरीनाथ हाईवे ज्योतिर्मठ नगर में प्रवेश करते ही बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। नगर के पेट्रोल पंप से मारवाड़ी तक करीब दस किमी के दायरे में बीआरओ की ओर से चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है लेकिन कई जगह सड़क पर भूधंसाव और मार्ग संकरा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इससे बदरीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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