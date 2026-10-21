फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Auli road left in poor condition due to protective works

Chamoli News: सुरक्षात्मक कार्यों से बदहाल हुई औली सड़क

Wed, 21 Oct 2026 05:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 21 Oct 2026 05:02 PM IST
विज्ञापन
Auli road left in poor condition due to protective works
फोटो
विज्ञापन

पर्यटन सीजन से पहले काम पूरा नहीं हुआ तो बढ़ेंगी पर्यटकों की मुश्किलें
संवाद न्यूज एजेंसी
ज्योतिर्मठ। नगर में चल रहे भू-स्थिरीकरण और सुरक्षात्मक कार्यों के कारण औली सड़क की स्थिति बदहाल बनी हुई है। नवंबर से औली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में पर्यटन सीजन से पहले सड़क की स्थिति नहीं सुधरी तो पर्यटकों को जाम और आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

इन दिनों औली रोड पर जगह-जगह सीवर और ड्रेनेज का कार्य चल रहा है। नालियों के निर्माण के लिए सड़क की खोदाई की जा रही है जिससे मार्ग पर मिट्टी और मलबे के ढेर लगे हैं। बर्फबारी शुरू होते ही औली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगती है। पहले से संकरी सड़क पर निर्माण कार्य के चलते जाम की समस्या और गंभीर हो सकती है। स्थानीय सोहन सिंह बैजवाड़ी, अमित कवाण और गिरीश थपलियाल का कहना है कि सुरक्षात्मक कार्यों के कारण सड़क की स्थिति बदहाल है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्य पूरा कर सड़क की स्थिति सुधारने की मांग की। वहीं उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के साथ जल्द बैठक कर सड़क की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed