दिवाली में कहीं खराब न हो जाएं आपके महंगे गैजेट्स: इन 8 आसान तरीकों से करें अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान की सुरक्षा

Diwali Gadgets and Devices Safety Tips: झालर, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा होता है। कई बार पटाखों से निकलने वाली चिंगारी, बिजली के उतार-चढ़ाव, ओवरलोडिंग और धूल-धुएं के कारण इन उपकरणों को नुकसान पहुंचता है और यही हादसे की वजह बनती हैं। जानिए दिवाली में अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सेफ रखने के कुछ आसान तरीके।

दिवाली यानी रोशनी, खुशियां, मिठाइयां और पटाखों का शोर। इस मौके पर हम अपने घर को सजाने और मेहमानों की खातिरदारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर में रखे महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और गैजेट्स पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्या आप जानते हैं कि पटाखों का धुआं, बिजली का उतार-चढ़ाव और जरा सी लापरवाही आपके लाखों रुपये के टीवी, लैपटॉप या स्मार्टफोन को कबाड़ में बदल सकती है?

त्योहार के इस खुशनुमा माहौल में आपको गैजेट्स के नुकसान का कोई झटका न लगे, इसके लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहद काम के स्मार्ट टेक हैक्स। आइए जानते हैं कि दिवाली के दौरान अपने गैजेट्स को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।

1. एक सॉकेट में कई उपकरण लगाने से बचें

दिवाली पर घर में सजावटी लाइट्स के साथ टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव और दूसरे उपकरण भी चलते हैं। ऐसे में एक ही सॉकेट या एक्सटेंशन बोर्ड में कई डिवाइस लगा देना नुकसानदायक हो सकता है। जरूरत से ज्यादा बिजली का लोड पड़ने पर सॉकेट और तार गर्म हो सकते हैं। इससे प्लग पिघलने, चिंगारी निकलने और शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है।

एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल करना जरूरी हो तो उसकी अधिकतम लोड क्षमता जरूर देखें। उसमें तय सीमा से ज्यादा उपकरण न लगाएं। एक एक्सटेंशन बोर्ड को दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड से जोड़कर इस्तेमाल करने से भी बचें।

2. पुराने चार्जर और खराब तारों का इस्तेमाल न करें

दिवाली की सफाई के दौरान कई बार पुराने चार्जर, एक्सटेंशन कॉर्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल में आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी चार्जर का तार कटा हुआ है, प्लग ढीला है या एडॉप्टर का हिस्सा जला हुआ दिखाई देता है, तो उसका इस्तेमाल न करें।

इसी तरह टीवी, लैपटॉप और दूसरे उपकरणों की पावर केबल भी चेक करें। तारों की बाहरी परत फटी हो या कनेक्शन के पास से तार दिखाई दे रहा हो, तो उसे बदलवा लें। सस्ते और बिना सुरक्षा मानक वाले चार्जर या एडॉप्टर खरीदने से भी बचें।

3. पटाखों की चिंगारी से बचाकर रखें इलेक्ट्रॉनिक सामान

दिवाली पर पटाखे जलाते समय निकलने वाली चिंगारी खिड़की या बालकनी से घर के अंदर पहुंच सकती है। इससे पर्दों, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पटाखे जलाते समय खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें।

बालकनी या खिड़की के पास टीवी, लैपटॉप, स्पीकर और दूसरे महंगे गैजेट न रखें। सजावटी लाइट्स के तारों को भी ऐसी जगह लगाएं, जहां पटाखों की चिंगारी या गर्म राख न पहुंच सके। पटाखे हमेशा घर और बिजली के तारों से दूर खुले स्थान पर जलाएं।

4. बिजली के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर लगाएं

त्योहार के दौरान घर में बिजली की खपत बढ़ सकती है। बिजली के वोल्टेज में अचानक बदलाव या सर्ज से कुछ संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में कंप्यूटर, टीवी और अन्य महंगे उपकरणों के लिए अच्छी क्वालिटी का सर्ज प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है।

ध्यान रखें कि सामान्य एक्सटेंशन बोर्ड और सर्ज प्रोटेक्टर एक जैसे नहीं होते। सर्ज प्रोटेक्टर में वोल्टेज के अचानक बढ़ने से बचाव की सुविधा होती है। इसे खरीदते समय उसकी रेटिंग और सुरक्षा संबंधी जानकारी जरूर देखें। यह हर तरह की बिजली संबंधी समस्या से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, इसलिए घर की वायरिंग और अर्थिंग भी सही होनी चाहिए।

5. गैजेट्स को धूल और धुएं से दूर रखें

पटाखों से निकलने वाला धुआं और धूल घर के अंदर भी पहुंच सकते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बाहरी हिस्से और वेंटिलेशन वाले स्थानों पर धूल जम सकती है। खासकर टीवी, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल और स्पीकर जैसे उपकरणों को साफ और हवादार जगह पर रखना बेहतर है।

लैपटॉप या टीवी के वेंटिलेशन स्लॉट को ढककर न रखें। सफाई करते समय उपकरण बंद करें और पावर से अलग कर दें। स्क्रीन या गैजेट को साफ करने के लिए सीधे पानी या घरेलू क्लीनर का इस्तेमाल न करें। निर्माता की ओर से सुझाए गए तरीके से ही सफाई करें।

6. झालर और डेकोरेटिव लाइट्स को पूरी रात चालू न छोड़ें

दिवाली पर घर को रोशन रखने के लिए कई लोग सजावटी लाइट्स को देर रात तक चालू रखते हैं। लेकिन पुरानी, खराब या कम गुणवत्ता वाली झालर लगातार चलने पर गर्म हो सकती है। इससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा रहता है। झालर लगाने से पहले उसके तार, प्लग और कंट्रोलर बॉक्स की जांच करें। सोने से पहले और घर से बाहर जाते समय सजावटी लाइट्स बंद कर दें।

7. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पानी और दीयों से दूर रखें

दिवाली पर घर की सजावट में दीये, मोमबत्तियां और फूलों का इस्तेमाल भी होता है। ध्यान रखें कि जलते दीये या मोमबत्तियां टीवी, स्पीकर, चार्जर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास न रखें। इनके पास पर्दे, कागज या कपड़े जैसी आसानी से आग पकड़ने वाली चीजें भी न हों।

8. बिजली के उपकरणों में ये संकेत दिखें तो तुरंत सावधान हो जाएं

कई बार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने से पहले कुछ संकेत देने लगते हैं। अगर स्विच बोर्ड गर्म हो रहा है, लाइट बार-बार झपक रही है, प्लग से चिंगारी निकल रही है या जलने जैसी गंध आ रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें।

ऐसी स्थिति में संबंधित उपकरण का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर सुरक्षित तरीके से संभव हो तो बिजली की सप्लाई बंद करें और किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से वायरिंग की जांच कराएं।

शॉर्ट सर्किट या आग लगने पर क्या करें?

अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या स्विच बोर्ड में आग लग जाए, तो सबसे पहले परिवार के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। बिजली की सप्लाई बंद करना तभी सही है, जब ऐसा सुरक्षित दूरी से किया जा सके। बिजली से जुड़ी आग पर पानी न डालें। इसके लिए उपयुक्त फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर फायर ब्रिगेड को 101 या आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दें। आग ज्यादा फैलने पर उसे खुद बुझाने की कोशिश करने के बजाय तुरंत सुरक्षित स्थान पर निकल जाएं।