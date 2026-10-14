OnePlus 16R के फीचर्स लीक: 9000mAh की बैटरी, 50MP के 3 कैमरे और 165Hz डिस्प्ले से मचाएगा धमाल, जानें डिटेल्स

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Wed, 14 Oct 2026 10:00 AM IST

सार टेक्नोलॉजी वनप्लस की लोकप्रिय 'R' सीरीज में एक और नया फ्लैगशिप किलर जुड़ने जा रहा है। हाल ही में चीन में OnePlus 16 के लॉन्च के बाद अब अपकमिंग OnePlus 16R के प्रमुख स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं। इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 50MP के तीन धांसू कैमरे और 9,000mAh तक की विशाल बैटरी मिलने की उम्मीद है। भारत में यह फोन कब तक दस्तक दे सकता है, जानिए पूरी रिपोर्ट।

OnePlus 16R के स्पेसिफिकेशन आए सामने। - फोटो : वनप्लस

टेक दिग्गज वनप्लस (OnePlus) की फ्लैगशिप नंबर सीरीज का विस्तार जल्द ही एक और नए मॉडल के साथ होने जा रहा है। चीन में हाल ही में पेश किए गए OnePlus 16 के बाद अब टेक गलियारों में OnePlus 16R की खूब चर्चा हो रही है। इस बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन लीक हो गए हैं। लीक्स के मुताबिक, कंपनी इस बार परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी बैकअप के मामले में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।

पावरफुल परफॉर्मेंस और स्मूथ डिस्प्ले

लीक रिपोर्ट के अनुसार, आगामी OnePlus 16R में क्वालकॉम का फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है। यह नया चिपसेट फोन को गेमिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान नेक्स्ट-लेवल स्पीड देगा। पिछले मॉडल OnePlus 15R में दिए गए Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के मुकाबले यह एक बड़ा और असरदार अपग्रेड साबित होगा।

डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाली शानदार स्क्रीन मिलने की उम्मीद है। यह हाई रिफ्रेश रेट गेमर्स और बिंज-वॉचर्स दोनों को बेहद स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस प्रदान करेगा।

कैमरा डिपार्टमेंट में बड़ा बदलाव: मिलेगा टेलीफोटो लेंस

कैमरा सेटअप OnePlus 16R का सबसे मुख्य आकर्षण बन सकता है। टिप्स्टर के अनुसार, फोन के रियर में 50MP के तीन कैमरे दिए जा सकते हैं। इस ट्रिपल कैमरा सेटअप में एक टेलीफोटो लेंस भी शामिल होने की संभावना जताई गई है, जिससे यूजर्स को बेहतरीन पोर्ट्रेट शॉट्स और क्लियर जूम फोटोग्राफी का अनुभव मिलेगा।

तुलना की जाए तो पुराने OnePlus 15R में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस ही दिया गया था। ऐसे में एक अतिरिक्त टेलीफोटो कैमरे का जुड़ना फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन खबर है।

जंबो बैटरी देगी लंबा बैकअप

परफॉर्मेंस के साथ-साथ बैटरी के मोर्चे पर भी फोन निराश नहीं करेगा। लीक्स के अनुसार, OnePlus 16R में 7,500mAh से भी बड़ी बैटरी मिलने वाली है, जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 9,000mAh तक जा सकती है। OnePlus 15R की 7,400mAh बैटरी के मुकाबले यह क्षमता यूजर्स को बार-बार चार्जर ढूंढने की झंझट से पूरी तरह मुक्ति दिलाएगी। हालांकि, इसकी फास्ट चार्जिंग स्पीड से जुड़ी जानकारी अभी सामने आना बाकी है।

OnePlus 16R: भारत में कब होगा लॉन्च

रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus 16R को भारतीय बाजार में दिसंबर 2026 या 2027 की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। अपग्रेडेड प्रोसेसर, शानदार ट्रिपल कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी के साथ यह फोन अपने सेगमेंट में कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है।