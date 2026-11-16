भारत में 16% तक महंगी होंगी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाएं: चीन में 8.5% तक घटेंगे दाम, क्यों बदलीं कीमतें?

माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली भारतीय कंपनियों और कारोबारियों को नए साल में ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। कंपनी ने भारत में अपनी कमर्शियल क्लाउड सेवाओं की कीमतों में 15.7% तक बढ़ोतरी का एलान किया है। इसके अलावा, कुछ ऑन-प्रिमाइसेस सेवाओं के दाम भी 20% तक बढ़ सकते हैं। नई कीमतें 1 जनवरी 2027 से लागू होंगी।

दिलचस्प बात यह है कि जहां भारत में माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं महंगी होने जा रही हैं, वहीं चीन के ग्राहकों को राहत मिलेगी। कंपनी ने वहां क्लाउड सेवाओं की कीमतों में 8.5% तक कटौती करने का फैसला किया है। यानी एशिया के अलग-अलग देशों में माइक्रोसॉफ्ट के ग्राहकों पर इस बदलाव का असर एक जैसा नहीं होगा।

भारत में किन सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे?

माइक्रोसॉफ्ट ने कमर्शियल क्लाउड सेवाओं की कीमतों में 15.7% की बढ़ोतरी तय की है। इसका असर उन कंपनियों पर पड़ सकता है, जो अपने कामकाज के लिए माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करती हैं। इसमें डेटा स्टोरेज, कंप्यूटिंग और दूसरे क्लाउड आधारित काम शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, कुछ ऑन-प्रिमाइसेस सेवाओं की कीमतों में 20% तक इजाफा होगा। ऑन-प्रिमाइसेस सॉफ्टवेयर और सेवाएं वे होती हैं, जिन्हें कंपनियां अपने खुद के सर्वर या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाती हैं, न कि किसी बाहरी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर।

इस बढ़ोतरी से कंपनियों का आईटी बजट प्रभावित हो सकता है। खासकर उन कारोबारों को ज्यादा खर्च की तैयारी करनी होगी, जो माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाओं और सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं।

चीन समेत इन देशों में घटेंगी कीमतें

माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ भारत में कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि कई देशों के लिए अलग-अलग बदलाव किए हैं। चीन में क्लाउड सेवाओं की कीमतों में 8.5% तक कटौती होगी। यहां माइक्रोसॉफ्ट अपनी क्लाउड सेवाएं स्थानीय पार्टनर 21वियानेट के जरिए उपलब्ध कराती है।

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वहीं, न्यूजीलैंड के ग्राहकों को 10% ज्यादा भुगतान करना होगा। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया में कीमतें 4.5% घटेंगी। एशिया के बाहर माइक्रोसॉफ्ट की इस सूची में नॉर्वे शामिल है, जहां सेवाओं की कीमतों में 5.9% की कमी की जाएगी।

माइक्रोसॉफ्ट ने अलग-अलग देशों में क्यों बदलीं कीमतें?

माइक्रोसॉफ्ट अपनी कई क्लाउड सेवाओं की कीमतें स्थानीय करेंसी में तय करती है। कंपनी के मुताबिक, इनकी कीमतें अमेरिकी डॉलर में तय दरों के अनुरूप रखी जाती हैं। ऐसे में जब अलग-अलग देशों की करेंसी की वैल्यू में बदलाव होता है, तो स्थानीय बाजार में सेवाओं की कीमतों को भी उसी हिसाब से बदला जाता है।

यानी भारतीय रुपये समेत दूसरी करेंसी में उतार-चढ़ाव का असर माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं की स्थानीय कीमतों पर पड़ता है। कंपनी ने इसी आधार पर अलग-अलग देशों के लिए नई दरों का एलान किया है। हालांकि, हर देश में बढ़ोतरी या कटौती का प्रतिशत अलग है।

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हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आया था ग्लोबल आउटेज