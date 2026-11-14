पटरी पर लौटीं माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं: कंपनी ने बताई गड़बड़ी की असली वजह, जानें कैसे ठीक हुई खराबी?

माइक्रोसॉफ्ट के करोड़ों यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले दो दिनों से पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला माइक्रोसॉफ्ट का भयंकर वैश्विक आउटेज अब पूरी तरह फिक्स हो चुका है। कंपनी के आधिकारिक सर्विस हेल्थ पेज पर शनिवार सुबह से यह साफ दिखा दिया गया है कि आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट 365 और अन्य सभी व्यावसायिक व पर्सनल प्रोडक्ट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इस बड़ी तकनीकी गड़बड़ी के बाद कंपनी ने हाथ जोड़कर अपने सभी ग्राहकों और पार्टनर्स से माफी मांगी है और भरोसा दिलाया है कि वे अपने यूजर्स के भरोसे को पूरी गंभीरता से लेते हैं।

साइबर हमले की बात पर क्या कहा?

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि इस अचानक आई तकनीकी खराबी से हमारे ग्राहकों और बिजनेस पार्टनर्स को जो भारी परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए हम दिल से बेहद शर्मिंदा और दुखी हैं। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या यह कोई बड़ा साइबर हमला था, तो कंपनी ने साफ कर दिया है कि इस घटना का किसी भी तरह की हैकिंग, साइबर गतिविधि या एआई एजेंटों से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। यह पूरी तरह से एक तकनीकी गड़बड़ी थी जो नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने के काम के दौरान सामने आई थी।

किन-किन सेक्टरों और सेवाओं पर पड़ा इसका बुरा असर?

आउटलुक ईमेल और एक्सचेंज ऑनलाइन की सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं, जिससे डेस्कटॉप और वेब ऐप पर मेल नहीं खुले।

भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा एयर जैसी प्रमुख एयरलाइंस का कस्टमर सपोर्ट ईमेल सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ।

वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कंपनियों को क्लाइंट्स के साथ बातचीत करने और जरूरी रिसर्च रिपोर्ट देखने में भारी दिक्कतें आईं।

दुनिया भर के 72 से अधिक देशों में असर दिखा और डाउनडिटेक्टर पर एक लाख तीस हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं।

क्यों हुई इतनी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी और कैसे पाया काबू?

माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट, एजेंट्स और प्लेटफॉर्म के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट चार्ल्स लामन्ना ने अपने बयान में बताया कि यह तकनीकी समस्या नेटवर्क क्षमता को अपग्रेड करने के दौरान हुई एक पुरानी चूक के कारण आई थी जो हालिया बदलावों के बाद अचानक सामने आ गई। उन्होंने बताया कि ठीक करने के दौरान कैस्केडिंग फेलियर और थंडरिंग हर्ड जैसी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे रिकवरी का काम उम्मीद से ज्यादा लंबा खिंच गया। हालांकि, भारी दबाव और ट्रैफिक को देखते हुए कंपनी ने धीरे-धीरे हर चरण पर स्टैबिलिटी की जांच करते हुए सेवाओं को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से बहाल किया।

बचे हुए ईमेल बैकलॉग और मॉनिटरिंग पर विशेष जोर

कंपनी की आधिकारिक स्टेटस टीम ने शनिवार को जानकारी दी कि हालांकि मुख्य सेवाएं पूरी तरह पटरी पर लौट आई हैं, लेकिन वे एहतियात के तौर पर अभी भी लंबी अवधि के लिए पूरी प्रणाली की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। आउटेज के दौरान लाखों ईमेल्स का जो भारी बैकलॉग या ढेर जमा हो गया था, कंपनी यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि एक-एक मेल सुरक्षित रूप से प्रोसेस हो जाए। पूरी स्थिति सामान्य होने के बाद कंपनी इस तकनीकी घटना का एक विस्तृत पोस्ट-मॉर्टम यानी तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट भी जल्द ही सार्वजनिक करेगी।

भविष्य के लिए कड़े सबक और सुरक्षा के नए उपाय

इस वैश्विक आउटेज ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक और क्लाउड सेवाओं पर हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए यह घटना एक बहुत बड़ा वेक-अप कॉल साबित हुई है, क्योंकि कुछ ही घंटों की तकनीकी चूक से वैश्विक स्तर पर विमानन से लेकर वित्तीय बाजारों तक का कामकाज थम गया था। कंपनी अब भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर और कैपेसिटी अपग्रेड प्रोटोकॉल में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है ताकि ग्राहकों को कभी दोबारा ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े।