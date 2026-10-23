आईफोन डुओ की पहली सेल आज: रातभर एपल स्टोर के बाहर लगी रही लाइन, कीमत 2.99 लाख से शुरू; कब मिलेगी डिलीवरी?
iPhone Duo Sale India: एपल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली सेल शुरू होने से पहले कई लोग रातभर एपल स्टोर के बाहर इंतजार करते नजर आए। सोशल मीडिया पर लंबी कतारों के वीडियो भी सामने आए हैं। आइए जानते हैं आईफोन डुओ में क्या खास है और इसकी डिलीवरी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा।
विस्तार
Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की पहली सेल आज यानी 23 अक्टूबर से भारत समेत दुनियाभर में शुरू हो रही है। फोन को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और दूसरे माध्यमों पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग फोन खरीदने के लिए Apple स्टोर के बाहर लंबी कतारों में इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं।
Apple स्टोर के बाहर रातभर इंतजार करते दिखे लोग
iPhone Duo की पहली सेल से पहले कई ग्राहक रातभर Apple स्टोर के बाहर इंतजार करते नजर आए। दिल्ली के साकेत एपल स्टोर से भी ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें लोग फोन इस्तेमाल करते दिख रहे हैं।
हालांकि, भारत में आज स्टोर से फोन उन्हीं ग्राहकों को मिल सकेगा, जिन्होंने पहले से प्री-ऑर्डर किया है और जिन्हें 23 अक्टूबर का पिकअप स्लॉट मिला है। सिर्फ स्टोर पहुंचने से आज फोन मिलना तय नहीं है।
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कुछ मिनट में खत्म हुआ शुरुआती स्टॉक?
iPhone Duo की प्री-बुकिंग 16 अक्टूबर को शुरू हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर डिलीवरी की तारीख अक्टूबर से बदलकर जनवरी दिखाई देने लगी। इससे संकेत मिलता है कि शुरुआती स्टॉक तेजी से बुक हो गया।
फिलहाल फोन के लिए प्री-ऑर्डर किए जा सकते हैं, लेकिन नए ग्राहकों को डिलीवरी के लिए जनवरी तक इंतजार करना पड़ सकता है। डिलीवरी की तारीख स्टोरेज वेरिएंट और उपलब्धता के हिसाब से अलग हो सकती है।
क्या है iPhone Duo की कीमत? (iPhone Duo Price)
- 256GB: 2,99,900 रुपये
- 512GB:3,24,900 रुपये
- 1TB: 3,74,900 रुपये
- 2TB: 4,49,900 रुपये
इस तरह फोन के टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 4.5 लाख रुपये है। यह Apple का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसके लिए ग्राहकों में बिक्री शुरू होने से पहले ही काफी दिलचस्पी देखी जा रही है।
कुल मिलाकर, iPhone Duo की पहली सेल के दौरान Apple स्टोर के बाहर लगी कतारें फोन की मांग को दिखाती हैं। हालांकि, जिन ग्राहकों ने पहले से बुकिंग नहीं की है, उन्हें फोन पाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
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iPhone Duo के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन (iPhone Duo Feature & Specifications)
- iPhone Duo में किताब की तरह खुलने वाला फोल्डेबल डिजाइन दिया गया है। इसमें अंदर की तरफ 7.6 इंच और बाहर की तरफ 5.4 इंच की सुपर रेटिना XDR स्क्रीन मिलती है। दोनों डिस्प्ले ProMotion टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। एपल के मुताबिक, अंदर की स्क्रीन का व्यूइंग एरिया iPhone 18 Pro Max की स्क्रीन से 50% बड़ा है।
- फोन में 2nm प्रोसेस पर बना A20 Pro चिपसेट दिया गया है। यह iOS 27.1 पर चलता है और सिरी एआई समेत एपल इंटेलिजेंस फीचर्स को सपोर्ट करता है।
- फोटोग्राफी के लिए इसमें 48 मेगापिक्सल का डुअल फ्यूजन रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें मेन और अल्ट्रावाइड कैमरे शामिल हैं। सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन को खोलने पर वीडियो कॉल के लिए अंडर-डिस्प्ले फेसटाइम कैमरा भी दिया गया है।
- फोन में डुअल-बैटरी आर्किटेक्चर दिया गया है। एपल का दावा है कि फोन की अंदरूनी स्क्रीन पर 31 घंटे तक और बाहरी स्क्रीन पर 44 घंटे तक वीडियो प्लेबैक मिल सकता है।
- कनेक्टिविटी के लिए इसमें मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग, यूएसबी टाइप-सी, वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 6 का सपोर्ट मिलता है। इसकी ऊंची कीमत इसे प्रीमियम सेगमेंट में रखती है, जहां बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन, मल्टीटास्किंग और एपल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स इसकी खासियत हैं।
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