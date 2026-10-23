आईफोन डुओ की पहली सेल आज: रातभर एपल स्टोर के बाहर लगी रही लाइन, कीमत 2.99 लाख से शुरू; कब मिलेगी डिलीवरी?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 23 Oct 2026 11:44 AM IST

सार टेक्नोलॉजी iPhone Duo Sale India: एपल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली सेल शुरू होने से पहले कई लोग रातभर एपल स्टोर के बाहर इंतजार करते नजर आए। सोशल मीडिया पर लंबी कतारों के वीडियो भी सामने आए हैं। आइए जानते हैं आईफोन डुओ में क्या खास है और इसकी डिलीवरी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा।

आईफोन डुओ की पहली सेल में दिखा जबरदस्त क्रेज। - फोटो : अमर उजाला

Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की पहली सेल आज यानी 23 अक्टूबर से भारत समेत दुनियाभर में शुरू हो रही है। फोन को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और दूसरे माध्यमों पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग फोन खरीदने के लिए Apple स्टोर के बाहर लंबी कतारों में इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं।

Apple स्टोर के बाहर रातभर इंतजार करते दिखे लोग

iPhone Duo की पहली सेल से पहले कई ग्राहक रातभर Apple स्टोर के बाहर इंतजार करते नजर आए। दिल्ली के साकेत एपल स्टोर से भी ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें लोग फोन इस्तेमाल करते दिख रहे हैं।

हालांकि, भारत में आज स्टोर से फोन उन्हीं ग्राहकों को मिल सकेगा, जिन्होंने पहले से प्री-ऑर्डर किया है और जिन्हें 23 अक्टूबर का पिकअप स्लॉट मिला है। सिर्फ स्टोर पहुंचने से आज फोन मिलना तय नहीं है।

एपल का पहला फोल्डेबल फोन है 'डुओ' - फोटो : एपल

कुछ मिनट में खत्म हुआ शुरुआती स्टॉक?

iPhone Duo की प्री-बुकिंग 16 अक्टूबर को शुरू हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर डिलीवरी की तारीख अक्टूबर से बदलकर जनवरी दिखाई देने लगी। इससे संकेत मिलता है कि शुरुआती स्टॉक तेजी से बुक हो गया।

फिलहाल फोन के लिए प्री-ऑर्डर किए जा सकते हैं, लेकिन नए ग्राहकों को डिलीवरी के लिए जनवरी तक इंतजार करना पड़ सकता है। डिलीवरी की तारीख स्टोरेज वेरिएंट और उपलब्धता के हिसाब से अलग हो सकती है।

क्या है iPhone Duo की कीमत? (iPhone Duo Price)

256GB: 2,99,900 रुपये

512GB: 3,24,900 रुपये

1TB: 3,74,900 रुपये

2TB: 4,49,900 रुपये

इस तरह फोन के टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 4.5 लाख रुपये है। यह Apple का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसके लिए ग्राहकों में बिक्री शुरू होने से पहले ही काफी दिलचस्पी देखी जा रही है।

कुल मिलाकर, iPhone Duo की पहली सेल के दौरान Apple स्टोर के बाहर लगी कतारें फोन की मांग को दिखाती हैं। हालांकि, जिन ग्राहकों ने पहले से बुकिंग नहीं की है, उन्हें फोन पाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

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iPhone Duo के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन (iPhone Duo Feature & Specifications)