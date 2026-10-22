भारत में आईफोन लवर्स को बड़ा झटका: अब एक ग्राहक को दो से ज्यादा फोन नहीं बेचेगी एपल, क्या है वजह?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Thu, 22 Oct 2026 12:57 PM IST

सार -एपल ने अपने ऑनलाइन स्टोर पर प्रति ग्राहक अधिकतम दो आईफोन खरीदने की सख्त लिमिट लगा दी है। -यह पाबंदी iPhone Duo से लेकर iPhone 18 Pro और पुराने मॉडल्स तक सभी पर लागू है। -कंपनी कार्ट में 2 से ज्यादा आईफोन का ऑर्डर नहीं ले रही है। -रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिक्री के पहले सप्ताह में भारत के लिए इस फोल्डेबल फोन की करीब 6,000 यूनिट उपलब्ध हो सकती हैं।

एपल ने आईफोन की खरीद पर लगाया लिमिट। - फोटो : एपल

अगर आप अपने परिवार के लिए या गिफ्ट करने के मकसद से एक साथ कई आईफोन (iPhone) खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक निराशाजनक खबर है। एपल (Apple) ने भारत में अपने आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर पर बल्क खरीदारी पर सख्त पाबंदी लगा दी है। कंपनी के नए नियम के मुताबिक, अब एक ग्राहक अपने ऑर्डर में अधिकतम दो आईफोन ही खरीद सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पाबंदी किसी एक खास मॉडल पर नहीं, बल्कि एपल के पूरे स्मार्टफोन पोर्टफोलियो पर लागू की गई है।

बता दें कि आज (23 अक्तूबर) से एपल का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo भारतीय स्टोर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। ऐसे में आईफोन की खरीदारी पर लिमिट लगाने से ग्राहकों में थोड़ी नाराजगी है।

एपल ने सभी मॉडल्स पर लगाई लिमिट - फोटो : एपल

क्या आईफोन के सभी मॉडल्स पर लिमिट लगाई गई है?

एपल ऑनलाइन स्टोर पर लागू की गई यह सीमा किसी एक मॉडल के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके शॉपिंग कार्ट में मौजूद कुल आईफोन की संख्या के आधार पर तय की जा रही है। इसका मतलब है कि आप या तो एक जैसे दो फोन ले सकते हैं या फिर दो अलग-अलग मॉडल्स के कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं।

दो से ज्यादा फोन के ऑर्डर नहीं ले रही एपल - फोटो : एपल

दो से ज्यादा फोन के आर्डर नहीं हो रहे प्लेस

आप अपने कार्ट में दो iPhone Duo रख सकते हैं, या फिर एक iPhone Duo और एक iPhone 18 Pro चुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कार्ट में किसी भी मॉडल का तीसरा आईफोन जोड़ने की कोशिश करेंगे, स्क्रीन पर तुरंत एक वॉर्निंग मैसेज पॉप-अप हो जाएगा। इसे चेक करने के लिए हमने अपने कार्ट में पहले एक iPhone Duo और एक iPhone 18 Pro एड किया, लेकिन जैसे ही एक iPhone Air एड किया तो स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप-अप होने लगा, जिसमें लिखा था, "प्रति ग्राहक अधिकतम 2 iPhone खरीदे जा सकते हैं। कृपया चेकआउट करने से पहले अपने ऑर्डर में iPhone की कुल संख्या एडजस्ट करें।"