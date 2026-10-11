आईएसएसएफ विश्व कप: उदयवीर सिद्धू ने विश्व कप में जीता गोल्ड, 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को दिलाया स्वर्ण पदक

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क्वालिफिकेशन में चौथे स्थान पर रहे उदयवीर

उदयवीर सिद्धू ने फाइनल से पहले क्वालिफिकेशन दौर में 585-19 एक्स का स्कोर किया था। इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। हालांकि, फाइनल में उन्होंने शानदार निशाना लगाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। विज्ञापन



जोनाथन दूसरे स्थान पर, लेकिन पदक की दौड़ में नहीं

भारत के एक अन्य निशानेबाज जोनाथन गेविन एंटनी ने क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन वह केवल रैंकिंग अंक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस कारण वह पदक के लिए होने वाले फाइनल में शामिल नहीं थे। भारत के अजेंद्र सिंह चौहान और सरबजोत सिंह क्वालिफिकेशन में क्रमशः 14वें और 31वें स्थान पर रहे। दोनों शीर्ष आठ निशानेबाजों में जगह बनाने में नाकाम रहे और फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। उदयवीर सिद्धू ने फाइनल से पहले क्वालिफिकेशन दौर में 585-19 एक्स का स्कोर किया था। इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। हालांकि, फाइनल में उन्होंने शानदार निशाना लगाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया।भारत के एक अन्य निशानेबाज जोनाथन गेविन एंटनी ने क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन वह केवल रैंकिंग अंक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस कारण वह पदक के लिए होने वाले फाइनल में शामिल नहीं थे। भारत के अजेंद्र सिंह चौहान और सरबजोत सिंह क्वालिफिकेशन में क्रमशः 14वें और 31वें स्थान पर रहे। दोनों शीर्ष आठ निशानेबाजों में जगह बनाने में नाकाम रहे और फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए।

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भारत के निशानेबाज उदयवीर सिद्धू ने रविवार को आईएसएसएफ राइफल/पिस्टल विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। 24 वर्षीय उदयवीर ने फाइनल में 240.6 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। जर्मनी के क्रिश्चियन रिट्ज 240.1 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें रजत पदक मिला। वहीं, इटली के पाओलो मोन्ना ने 219.8 अंक हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया।