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आईएसएसएफ विश्व कप: उदयवीर सिद्धू ने विश्व कप में जीता गोल्ड, 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को दिलाया स्वर्ण पदक

Sun, 11 Oct 2026 04:42 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sun, 11 Oct 2026 04:42 PM IST
सार

भारत के निशानेबाज उदयवीर सिद्धू ने काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक हासिल कर जर्मनी के क्रिश्चियन रिट्ज (240.1 अंक) को पीछे छोड़ा, जबकि इटली के पाओलो मोन्ना ने कांस्य पदक जीता। 

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Udhayveer clinches gold in 10m air pistol at ISSF World Cup KNOW
उदयवीर सिद्धू - फोटो : Twitter

विस्तार
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भारत के निशानेबाज उदयवीर सिद्धू ने रविवार को आईएसएसएफ राइफल/पिस्टल विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। 24 वर्षीय उदयवीर ने फाइनल में 240.6 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। जर्मनी के क्रिश्चियन रिट्ज 240.1 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें रजत पदक मिला। वहीं, इटली के पाओलो मोन्ना ने 219.8 अंक हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया।
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क्वालिफिकेशन में चौथे स्थान पर रहे उदयवीर
उदयवीर सिद्धू ने फाइनल से पहले क्वालिफिकेशन दौर में 585-19 एक्स का स्कोर किया था। इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। हालांकि, फाइनल में उन्होंने शानदार निशाना लगाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया।
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जोनाथन दूसरे स्थान पर, लेकिन पदक की दौड़ में नहीं
भारत के एक अन्य निशानेबाज जोनाथन गेविन एंटनी ने क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन वह केवल रैंकिंग अंक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस कारण वह पदक के लिए होने वाले फाइनल में शामिल नहीं थे। भारत के अजेंद्र सिंह चौहान और सरबजोत सिंह क्वालिफिकेशन में क्रमशः 14वें और 31वें स्थान पर रहे। दोनों शीर्ष आठ निशानेबाजों में जगह बनाने में नाकाम रहे और फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए।
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