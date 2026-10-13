पैरा एशियन गेम्स: बैडमिंटन में फिर करिश्मा करेंगे पैरा शटलर, पिछली बार कैसा था प्रदर्शन; किससे होगी उम्मीद?

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विज्ञापन जापान के आइची-नागोया पैरा एशियाई खेलों 2026 में भारत के लिए पदक की सबसे बड़ी उम्मीद वाले खेलों में बैडमिंटन भी शामिल है, जिसमें पिछली बार भी भारतीय पैरा शटलर्स ने चार स्वर्ण पदक जीते थे। लगातार चौथा पैरा एशियाड खेलने जा रहे अनुभवी पैरा शटलर प्रमोद भगत की अगुआई में भारत के सामने इस बार भी चीन और इंडोनेशिया की ही कड़ी चुनौती रहेगी। प्रमोद को भारतीय दल का पुरुष ध्वजवाहक भी चुना गया है। यह उपलब्धि निश्चित तौर पर उन्हें और पदक जीतने के लिए प्रेरित करेगी।

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पिछले पैरा एशियाड में कैसा था प्रदर्शन

चार स्वर्ण पदक भारतीय पैरा शटलर्स ने हांगझोऊ पैरा एशियाड 2022 में जीते थे। 10 स्वर्ण पदक के साथ चीन और पांच स्वर्ण के साथ इंडोनेशिया ही ये भारत से आगे था।

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भारत की उम्मीद भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम की घोषणा अभी होनी बाकी है।

पुरुष वर्ग में प्रमोद भगत का नाम टीम में होना तय है।

2022 पैरा एशियाड के स्वर्ण पदक विजेता है प्रमोद। उन्होंने 2026 पैरा विश्व चैंपियनशिप में भी दो स्वर्ण जीते हैं।

नितेश कुमार को भी एसएल-3 में जगह मिलने की उम्मीद है।

चुत्लासिमधी मुरुडेसन महिला एसयू-5 वर्ग में शामिल रहेंगी।

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