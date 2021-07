Tokyo Olympics: टोक्यो जाएंगी अमेरिका की प्रथम महिला, उद्घाटन समारोह में होंगी शामिल

अमेरिका की प्रथम महिला जील बाइडेन टोक्यो में होने 2021 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह का उद्घाटन 23 जुलाई को होगा। गौरतलब है कि इस बार ओलंपिक का आयोजन दर्शकों के बगैर खाली स्टेडियम में किया जाएगा।

US First Lady Jill Biden will travel to the opening ceremony of 2021 Olympic Summer Games in Tokyo, Japan on July 23: Office of the First Lady