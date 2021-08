Paralympic 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54 भारतीय पैरालंपिक एथलीटों का बढ़ाया हौसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों को संबोधित कर रहे हैं। टोक्यो में आयोजित होने वाले पैरालंपिक खेलों में भारत का 54 सदस्यीय दल भाग ले रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी भारतीय एथलीटों का हौसला बढ़ाया। पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच होगा।

Prime Minister Narendra Modi interacts with 54-member Paralympic contingent ahead of the Games, to be held from 24th August-5th September, 2021 pic.twitter.com/ewCI2CIImO