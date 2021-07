Tokyo Olympics: तीरंदाजी में दीपिका ने किया आगाज, रैकिंग राउंड में रहीं नौवें स्थान पर

आज से टोक्यो ओलंपिक की शुरूआत हो गई। पहले दिन भारत की तरफ से तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने अपनी चुनौती पेश की। शुरुआत अच्छी करने के बाद उनकी लय बिगड़ गई। जिसके बाद वह रैंकिंग राउंड की व्यक्तिगत स्पर्धा में नौवें स्थान रहीं। अब दीपिका का मुकाबला अगले राउंड में भूटान की कर्मा से होगा। दीपिका ने इस मुकाबले में आगाज बेहतर किया लेकिन जैसे-जैसे समय बीत वह अपने प्रतिद्विंदियों के खिलाफ पिछड़ती गईं।

India🇮🇳 begins its #Tokyo2020 journey with @ImDeepikaK finishing 9th with a score of 663 in the Women’s recurve archery ranking round.