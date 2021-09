राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप: सचिन का शानदार आगाज, थापा प्री-क्वार्टरफाइनल में, कांस्य पदक विजेता बिधूड़ी बाहर 

पांचवीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के तीसरे दिन शुक्रवार को पांच बार के एशियाई चैंपियन मुक्केबाज शिव थापा (63.5 किग्रा) ने प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की की। असम का प्रतिनिधित्व करने वाले थापा ने शुरुआती दौर के अपने मुकाबले में इस्पात संयंत्र खेल बोर्ड (एसपीएसबी) के शुभम ममता को नॉकआउट से हरा दिया। वहीं, हरियाणा के सचिन ने विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता गौरव बिधूड़ी को हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया।

