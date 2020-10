पुर्तगाल ग्रां प्री: 92वीं जीत के साथ हैमिल्टन ने तोड़ा शूमाकर का सर्वाधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड

सार फॉर्मूला वन रेस के इतिहास में सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाले ड्राइवर बने लुईस

लुईस हैमिल्टन ने रविवार को पुर्तगाल ग्रां प्रि फॉर्मूला वन रेस जीतकर दिग्गज माइकल शूमाकर का सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मर्सीडीज के ड्राइवर हैमिल्टन की यह कॅरिअर की 92वीं जीत है। उन्होंने शूमाकर (91 जीत, 247 रेस) का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा जो उन्होंने 2006 में चाइना ग्रां प्रि जीतने के साथ बनाया था। हैमिल्टन ने 262वीं रेस में यह उपलब्धि हासिल की। सबेस्टियन वीटल (53) तीसरे नंबर पर हैं।

NINETY TWO WINS 🤯 Today is beyond my wildest dreams. I couldn’t be here today without my team, continuously innovating and pushing the barrier in this game. I’m so grateful to have you guys by my side through this journey... pic.twitter.com/uNNFY6eLED