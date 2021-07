Olympics 2032: ब्रिसबेन करेगा 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी, आईओसी ने लगाई मुहर

साल 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाले शहर की घोषणा कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिसबेन शहर साल 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने की। यह पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि इस बार ब्रिसबेन को मेजबानी मिलेगी। वहीं बुधवार की इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन शहर को वोटिंग के बाद 2032 ओलंपिक खेलों का आधिकारिक मेजबान घोषित किया गया। यह तीसरा मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया साल 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है।



ब्रिसबेन के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मैरिसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमारी सरकार को इस बात का गर्व है कि ब्सबेन और क्वींसलैंड को खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की मेजबानी करने का मौका मिला है, उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड की सरकार ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, हम इनका शानदार और भव्य तरीके से आयोजन करेंगे। पीएम मैरिसन ने यह भी कहा कि हमें पता है कि इऩ खेलों का आयोजन कैसे किया जाता है।

Brisbane (Australia) elected as the host of XXXV Olympiad in 2032: International Olympic Committee (IOC) pic.twitter.com/IaWK6ezF6F