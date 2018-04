भारतीय दल की ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के तीसरे दिन भी मेडल्स की उम्मीदें वेटलिफ्टर्स से रहेगी। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपना पहला मुकाबला चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी।शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल इन खेलों में हिस्सा लेगा:मिक्स्ड टीम क्वार्टर फाइनलभारत vs मॉरीशस : सुबह 6:31 बजे से-------------------पुरुषसतीश शिवलिंग (77किग्रा) : सुबह 5:00 बजे सेआर वेंकट राहुल (85 किग्रा) : दोपहर 14:00 बजे सेमहिलावंदना गुप्ता (63 किग्रा) : सुबह 9:30 बजे से---------------------------मुक्केबाजी : राउंड 16महिलासरिता देवी (60 किग्रा) : दोपहर 14:02 बजे सेपुरुषहुसमुद्दीन मोहम्मद (56 किग्रा) : दोपहर 15:17 बजे सेमनोज कुमार (69 किग्रा) : दोपहर 15:47 बजे से----------------------------पुरुषभारत vs पाकिस्तान : सुबह : 10 बजे से--------------------------------पुरुष : भारत vs इंग्लैंड : दोपहर 13:00 बजे सेमहिला : भारत vs मलयेशिया : दोपहर 14:00 बजे से-------------------------------महिला क्वार्टर फाइनलदीपिका पल्लीकल : सुबह 9:00 बजे सेजोशना चिनप्पा : दोपहर 15:00 बजे से-------------------------------महिला टीम क्वार्टर फाइनलभारत vs मलयेशिया : सुबह 5:00 बजे सेपुरुष टीम क्वार्टर फाइनलभारत vs मलयेशिया : सुबह 7:30 बजे से