International Jumps Meeting: भारत के मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में लंबी कूद में जीता स्वर्ण, 8.31 मीटर की स्वर्णिम छलांग लगाई

भारत के एथलीट धीरे-धीरे पूरी दुनिया में अपना दम दिखाने लगे हैं। पिछले साल जेवलिन थ्रो स्पर्धा में एथलीट नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण जीतकर देश का नाम रोशन किया था। अब यूनान में चल रही 12वीं अंतरराष्ट्रीय लंबी कूद स्पर्धा में भारत के एथलीट मुरली श्रीशंकर ने सोना जीतकर नया इतिहास रचा है। मुरली ने इंटरनेशनल जंपिंग मीट में 8.31 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक खेल चुके श्रीशंकर के नाम 8.36 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। स्वीडन के टोबियास मोंटलेर ने 8.27 मीटर की कूद लगाकर रजत पदक जीता जबकि फ्रांस के जुलेस पोमेरी को कांस्य पदक मिला। सिर्फ शीर्ष तीन खिलाड़ी ही आठ मीटर से आगे निकल सके।

